Правительство Германии могло согласиться передать Киеву дальнобойное вооружение из-за давления со стороны США, заявил экс-депутат бундестага Вальдемар Гердт.
По его словам, вопреки сообщениям западной прессы, это не президент Украины Владимир Зеленский за несколько часов переубедил канцлера ФРГ Олафа Шольца, а Вашингтон с компроматом на главу немецкого кабмина.
«Есть чем его придавить — это его знаменитая афера с миллиардами налоговых денег, которая пропала в этой финансовой пирамиде не без его участия. Поэтому, думаю, им управлять довольно легко», — рассказал политический деятель.
Гердт подчеркнул, что Шольцем движет не стремление угодить народу, а желание сохранить свое положение, должность и даже жизнь. Все это вызывает недовольство немецких законодателей, мнение которых канцлер игнорирует.