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Актриса Барбара Брыльска заявила, что Ахеджаковой нужно уезжать из России

Шоу-бизнес
Актриса Барбара Брыльска заявила, что Ахеджаковой нужно уезжать из России

Польская актриса Барбара Брыльска прокомментировала снятие Лии Ахеджаковой с ролей в театре «Современник». Артистка порекомендовала коллеге уехать из России.

По словам звезды фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», оскандалившейся артистке действительно следует покинуть страну, поскольку ее не оставят в покое «эти коммунисты, проклятые богом люди».

«Ей нужно уезжать и бороться, как мы», — высказалась она порталу «Абзац».

Напомним, что Ахеджакову 8 февраля убрали из репертуара «Современника», отменив спектакль, в котором она выступала. Партнер актрисы по постановке Василий Бочкарев считает подобное решение руководства театра предсказуемым.
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