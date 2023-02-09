Легковым автомобилям и автобусам разрешили движение на участке Владикавказ — Ларс

Сейчас машины начали движение в связи расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, а также возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств. Решение принималось с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, говорится в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания.