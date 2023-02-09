Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Легковым автомобилям и автобусам разрешили движение на участке Владикавказ — Ларс

Общество
Легковым автомобилям и автобусам разрешили движение на участке Владикавказ — Ларс

Легковым автомобилям и автобусам разрешили движение по участку дороги от города Владикавказ до населенного пункта Ларс в обоих направлениях. Проезд остается запрещен для большегрузного автотранспорта.

Участок дороги ранее был закрыт для всех категорий транспорта. Эта мера вводилась из-за неблагоприятных погодных условий. Для людей, которые ожидали проезд, было организовано горячее питание.

Сейчас машины начали движение в связи расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, а также возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств. Решение принималось с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, говорится в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания.
северная осетия мчс россии движение автомобилей ларс
Военкоры ФАН
Лучшие в аду