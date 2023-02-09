Коммунальщики повредили остановку общественного транспорта во время чистки крыши дома от снега

Сотрудники коммунальных служб Петербурга вновь неприятно удивили горожан безответственным отношением к работе и полным отсутствием заботы об окружающих.
Очередной инцидент произошел по адресу Большеохтинский проспект, 13/4к1 в Красногвардейском районе. Рабочие стали счищать с крыши здания снег и наледь буквально на головы прохожих.
Мужчины не побеспокоились о сигнальной ленте вокруг опасной зоны, а сами даже не надели страховочный трос. Соответствующими кадрами очевидцы поделились в социальных сетях.
Кроме того, падающие с крыши глыбы льда серьезно повредили остановку общественного транспорта. На кадрах видно, как один из рабочих сначала невозмутимо взирал на происходящее, а затем решил убрать обломки крыши остановки подальше от взоров местных жителей.
Петербуржцы неоднократно жаловались губернатору Александру Беглову на ужасную работу коммунальщиков, однако градоначальник проблему до сих пор никак не решил. Люди продолжают падать на неочищенных ото льда тротуарах, получать травмы и рисковать жизнью, проходя мимо домов, с которых прямо на голову может упасть ледяная глыба.