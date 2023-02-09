Коммунальщики повредили остановку общественного транспорта во время чистки крыши дома от снега

Петербуржцы неоднократно жаловались губернатору Александру Беглову на ужасную работу коммунальщиков, однако градоначальник проблему до сих пор никак не решил. Люди продолжают падать на неочищенных ото льда тротуарах, получать травмы и рисковать жизнью, проходя мимо домов, с которых прямо на голову может упасть ледяная глыба.