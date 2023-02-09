Палестинские эксперты призвали США отменить санкции против Сирии в связи с землетрясением

На фоне катаклизма, унесшего жизни тысяч людей, политическое и экономическое давление на страну противоречит понятиям гуманности.
Палестинские политические эксперты выступили с призывами снять западные санкции с Сирии после череды землетрясений, унесших жизни тысяч людей и нанесших колоссальный ущерб инфраструктуре Турции и САР.
«Несмотря на землетрясение, которое охватило Сирию, Америка до сих пор вводит санкции против Сирии. Это, безусловно, негативно сказывается на Сирии и значительно осложняет спасательные операции», — заявил политолог из сектора Газа Хуссам ад-Дажани в интервью китайским СМИ.
Политэксперт из Рамаллы Саид аль-Битар также отметил неуместность американского курса в отношении Дамаска на фоне произошедшего катаклизма. Он подчеркнул, что в данной ситуации санкции США «выходят за пределы резонности, логики и человечности», призвав отменить все рестрикции.
Похожие мнения после катастрофы звучали неоднократно. В частности, к отмене санкций против Сирии и оказанию ей помощи призвал Китай. В Пекине указали на тот факт, что войска США по-прежнему оккупируют северные регионы республики, где занимаются незаконной добычей и контрабандой нефти, что лишь усугубляет ситуацию в стране.
В свою очередь, МИД Ирана обратился к мировому сообществу с призывом оказать давление на США в этом вопросе. В ведомстве подчеркнули, что международная гуманитарная помощь должна быть беспрепятственно доставлена в Сирию в кратчайшие сроки.
МИД САР также сообщил о неспособности нормально проводить спасательные операции под гнетом санкций: оборудование, используемое для разбора завалов, запрещено к ввозу в республику. Кроме того, ограничения наложены и на торговлю лекарствами и медоборудованием, которых в условиях гуманитарной катастрофы остро не хватает.
Аналогичные обращения сделал и ряд правозащитных организаций, например, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и базирующийся в Соединенных Штатах Американо-арабский антидискриминационный комитет. Однако пока в Вашингтоне согласились лишь самостоятельно передавать помощь в Сирию, не взаимодействуя с официальными властями. По всей видимости, если гуманитарные грузы и будут доставлены в республику из США, то распределятся лишь на оккупированных территориях.
Рано утром 6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение, его магнитуда по различным оценкам составила от 7,6 до 7,8. После нескольких десятков афтершоков последовал еще ряд толчков магнитудой 7,6. В дальнейшем мощность ослабла, однако процесс не прекращался несколько дней. За это время в юго-восточной Турции и части регионов Сирии были разрушены десятки тысяч домов, некоторые города лежат в руинах. По данным Анкары, количество жертв катаклизма в стране превысило 16 тысяч, раненых — более 64 тысяч.
В Сирии же точный подсчет пока невозможен из-за того, что северные регионы оккупированы турецкими войсками и проамериканскими группировками. По информации ряда источников, погибло порядка двух тысяч человек, однако реальные цифры, вероятно, окажутся значительно выше. И если в Турцию направили гуманитарные грузы, спасателей и спецсредства больше 60 государств, то на бедствия в САР Запад отреагировал намного скромнее. Лишь после официального запроса со стороны Дамаска ЕС сообщил о намерении выделить республике 3,5 миллиона евро в виде чрезвычайной помощи, чтобы обеспечить нуждающихся убежищами, водой и средствам гигиены, а также поддержать поисково-спасательные операции.
Оперативнее всего на катастрофу отреагировала Россия. На авиабазе Хмеймим был развернут совместный координационный штаб. Также ВС РФ сформировали десять мобильных отрядов со спецтехникой, которые приняли участие в разборе завалов и поиске выживших, организовали мобильную медицинскую группу и четыре пункта приема донорской крови. Помимо России, помощь Сирии оказали Ирак, ОАЭ, Иран, Алжир, Белоруссия, Египет, Пакистан, Армения, Оман, Куба и Венесуэла.