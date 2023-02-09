Палестинские эксперты призвали США отменить санкции против Сирии в связи с землетрясением

В Сирии же точный подсчет пока невозможен из-за того, что северные регионы оккупированы турецкими войсками и проамериканскими группировками. По информации ряда источников, погибло порядка двух тысяч человек, однако реальные цифры, вероятно, окажутся значительно выше. И если в Турцию направили гуманитарные грузы, спасателей и спецсредства больше 60 государств, то на бедствия в САР Запад отреагировал намного скромнее. Лишь после официального запроса со стороны Дамаска ЕС сообщил о намерении выделить республике 3,5 миллиона евро в виде чрезвычайной помощи, чтобы обеспечить нуждающихся убежищами, водой и средствам гигиены, а также поддержать поисково-спасательные операции.