В Белгородской области подростка приговорили к колонии за подготовку теракта в школе

Решеним суда несовершеннолетний житель Старого Оскола в Белгородской области получил шесть лет и шесть месяцев колонии по делу о подготовке к нападению на одну из городских школ в сентябре прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.