В Белгородской области подростка приговорили к колонии за подготовку теракта в школе

Решеним суда несовершеннолетний житель Старого Оскола в Белгородской области получил шесть лет и шесть месяцев колонии по делу о подготовке к нападению на одну из городских школ в сентябре прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.
«Приговором суда осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет шесть месяцев с отбыванием наказания в воспитательной колонии», — говорится в сообщении следователей.
По данным ведомства, с сентября 2021 года 15-летний фигурант начал интересоваться идеологией запрещенной в России организации «Колумбайн». Мальчик подготовил сценарий нападения на одну из школ Старого Оскола, начал поиск оружия и других средств, а также пытался вовлечь в преступление одноклассников.