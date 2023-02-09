Глава киевского режима Владимир Зеленский сделал неожиданное признание насчет серии международных договоренностей, которые были направлены на прекращение преступлений украинских нацистов против республик Донбасса.
Президент рассказал, кто на самом деле остановил выполнение Минских соглашений. По его словам, это был он.
Зеленский объяснил находящейся тогда на посту канцлера Германии Ангеле Меркель и нынешнему французскому лидеру Эммануэлю Макрону о невозможности выполнения соглашений киевским режимом.