МИД Швейцарии: Женева подходит для размещения штаб-квартиры ООН, несмотря на критику России

Женева является хорошим вариантом для размещения штаб-квартиры Организации Объединенных Наций, несмотря на критику России. Соответствующее мнение выразил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Швейцарии Пьер-Ален Эльчингер.
Об этом он рассказал 9 февраля, в четверг в ходе общения с журналистом РИА Новости. Государство планирует сделать все возможное, чтобы дипломаты из Москвы могли пребывать в Женеве в хороших условиях.
«Это место сочетает в себе преемственность, опыт, инфраструктуру и присутствие заинтересованных сторон, в том числе сильное присутствие ООН», — заявил он.
Изменения политической обстановки в Швейцарии отразилось на международных площадках в Женеве. Об этом прежде рассказал постпред России в ООН Геннадий Гатилов.