Блогер из США научил обезьяну делать тату и стал первым ее клиентом

Как пишет сетевое издание «Главный региональный», блогер обучил своего питомца рисовать и держать в лапах прибор для нанесения татуировок. Ранее американец уже ставил рекорд Гиннесса по числу рисунков на спине, у него их 220 штук. Однако новая татуировка блогера стала уникальной, так как ее сделала обезьяна.