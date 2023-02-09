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Блогер из США научил обезьяну делать тату и стал первым ее клиентом

Общество
Блогер из США научил обезьяну делать тату и стал первым ее клиентом

Житель Соединенных Штатов Америки по имени Фанки Матас стал первым человеком на планете, которому выполнила татуировку обезьяна.

Как пишет сетевое издание «Главный региональный», блогер обучил своего питомца рисовать и держать в лапах прибор для нанесения татуировок. Ранее американец уже ставил рекорд Гиннесса по числу рисунков на спине, у него их 220 штук. Однако новая татуировка блогера стала уникальной, так как ее сделала обезьяна.

По словам Матаса, хотя татуировка в художественном плане оставляет желать лучшего, однако данная акция продемонстрировала возможности этих умных животных. В ходе нанесения тату были приняты необходимые меры предосторожности для безопасности тату-мастера, подчеркнул американец.
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