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Политолог Голобуцкий: Китай внимательно смотрит, не «сдаст ли Запад назад» в украинском конфликте

Политика
Политолог Голобуцкий: Китай внимательно смотрит, не «сдаст ли Запад назад» в украинском конфликте

В украинском информполе активно обсуждают признание президента США Джо Байдена о том, что он угрожал лидеру КНР Си Цзиньпину «потерей западных инвестиций» из-за поддержки Пекином политики РФ на Украине. Как заявил политолог Алексей Голобуцкий, это признание, наравне с недавним инцидентом со сбитием китайского аэростата над США — яркий показатель нынешнего состояния отношений двух великих держав.

8 февраля в интервью американским СМИ президент Джо Байден сделал неожиданное признание о своих взаимоотношениях с лидером КНР.

«Я позвонил ему летом 2022-го, чтобы сказать: «Это — не угроза, это замечание. Вы посмотрите, что произошло с Россией. 600 американских корпораций ушли из России — от McDonald's до Exxon», — сказал президент США.

По версии Байдена, председатель КНР всегда говорил, что «нуждается в отношениях с США и Европой» для того, чтобы они продолжали инвестировать в экономику Китая.

«Но кто будет инвестировать в Китай, если они будут участвовать в таком деле?», — возмутился Байден.

Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что вашингтонская администрация обеспокоена развитием связей между Россией и Китаем.

По мнению экспертов, новое обострение между Пекином и Вашингтоном произошло после того, как в небе над Восточным побережьем США на днях был сбит китайский аэростат. В Китае сообщили, что это был метеорологический зонд, но в Америке не поверили этим утверждениям — и отменили визит в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена.

Как заявили 8 февраля в Белом доме, КНР сегодня «управляет целым глобальным флотом шпионских аэростатов», вроде того, который был сбит на днях в воздушном пространстве Америки. А госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его страна «поделилась информацией» о китайском воздушном шаре-шпионе с десятками других государств-партнеров.

Как заявил политолог и политтехнолог Алексей Голобуцкий, сегодня Пекин очень внимательно наблюдает за военным конфликтом на Украине, следя за тем, не «сдаст ли Запад назад».

Политолог Голобуцкий: Китай внимательно смотрит, не «сдаст ли Запад назад» в украинском конфликте
«На днях мы видели наглядный ответ Китая на визит, нанесенный в августе 2022-го тогдашним спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, — считает Голобуцкий. — После той поездки Пелоси Пекин жестко отреагировал на этот шаг, китайские политики сделали массу резких заявлений, в районе острова военные учения Народно-освободительной армии КНР и т. д. Но некоторым в Китае этого могло показаться мало. Китайцы очень редко делают что-то быстро, предпочитая изощренно, медленно, но верно преподносить свою месть обидчику. Вот как сейчас они сделали с этим аэростатом, показав очевидную уязвимость американской ПВО».

При этом, продолжает аналитик, в Китае прекрасно понимают, что не могут соревноваться с США в прямом противостоянии — что было бы вполне возможно, вознамерься сейчас КНР «присоединять» Тайвань.

«В отличие от многих других стран, китайцы прекрасно просчитывают риски, в том числе – риск моментальной военной эскалации. К тому же, КНР сейчас находится явно не в лучшей экономической ситуации, из-за ковида и карантинных ограничений. Замедление экономики Поднебесной и так заметно всему миру, а новые риски, в виде того же военного конфликта, могут ее попросту обрушить. Но и не ответить Америке Пекин не мог, потому что в этом случае «потерял бы лицо», – считает эксперт. – Те же государства «второго мира» — в Африке, Азии и Латинской Америке — внимательно наблюдают не столько за противостоянием Украины и России, сколько за противостоянием США и КНР. А ведь это — две крупнейшие экономики мира».

По мнению Голобуцкого, прогнозировать дальнейшее развитие отношений между Вашингтоном и Пекином достаточно сложно.

«Например, в Пентагоне не исключают даже прямой военной конфронтации с КНР в конце 2020-х годов. И она возможна даже раньше — если, например, в КНР случится катастрофический обвал экономики, спровоцированный, к примеру, банкротством местной строительной сферы. Как уже часто бывало в истории, авторитарные режимы стремятся перекрыть внутренние проблемы тем, что создают некое внешнее напряжение, — указал он. — В последнее время Китай очень сильно экономически «затормозил». Еще пару лет назад многие экономисты считали, что он «вот-вот обгонит и перегонит Америку» по ряду позиций, но сейчас таких разговоров больше не слышно. И ввязываться в военный конфликт для КНР в такой ситуации — самоубийственно».
Политолог Голобуцкий: Китай внимательно смотрит, не «сдаст ли Запад назад» в украинском конфликте

Кроме того, подчеркнул аналитик, в Пекине очень внимательно наблюдают за ходом военных действий на Украине.

«Если Запад вдруг «сдаст назад», то для КНР это станет сигналом, что внешняя экспансия в современном мире возможна и без каких-то катастрофических последствий. При этом надо понимать: если в США на выборах-2024 опять победит Трамп, то это может повлечь за собой конфронтацию по всем фронтам, включая американо-китайский. Но сейчас ни Америка, ни Китай не готовы ввязываться в открытое противостояние», – заключил Алексей Голобуцкий.

Напомним, 9 февраля в Роскосмосе заявили, что с октября 2018 года впервые в истории современной России выполнили сотню безаварийных пусков космических ракет подряд. По сообщению Роскосмоса, с октября 2018 года проведено 100 подряд успешных пусков российских ракет-носителей — 46 стартов было выполнено с космодрома Байконур, 36 – с Плесецка, по девять – из Гвианского космического центра и с космодрома Восточный. Из них 82 пуска пришлись на ракеты семейства «Союз», 11 – на «Протон-М», четыре – на «Ангару», и еще три – на ракеты-носители «Рокот». Ранее гендиректор госкорпорации Юрий Борисов заявлял, что Роскосмос в 2022-м успешно завершил пусковую кампанию — было совершено 22 удачных запуска и 98 безаварийных полетов.
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