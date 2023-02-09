Политолог Голобуцкий: Китай внимательно смотрит, не «сдаст ли Запад назад» в украинском конфликте

В украинском информполе активно обсуждают признание президента США Джо Байдена о том, что он угрожал лидеру КНР Си Цзиньпину «потерей западных инвестиций» из-за поддержки Пекином политики РФ на Украине. Как заявил политолог Алексей Голобуцкий, это признание, наравне с недавним инцидентом со сбитием китайского аэростата над США — яркий показатель нынешнего состояния отношений двух великих держав.
8 февраля в интервью американским СМИ президент Джо Байден сделал неожиданное признание о своих взаимоотношениях с лидером КНР.
«Я позвонил ему летом 2022-го, чтобы сказать: «Это — не угроза, это замечание. Вы посмотрите, что произошло с Россией. 600 американских корпораций ушли из России — от McDonald's до Exxon», — сказал президент США.
По версии Байдена, председатель КНР всегда говорил, что «нуждается в отношениях с США и Европой» для того, чтобы они продолжали инвестировать в экономику Китая.
«Но кто будет инвестировать в Китай, если они будут участвовать в таком деле?», — возмутился Байден.
Ранее представитель Госдепартамента США заявил, что вашингтонская администрация обеспокоена развитием связей между Россией и Китаем.
По мнению экспертов, новое обострение между Пекином и Вашингтоном произошло после того, как в небе над Восточным побережьем США на днях был сбит китайский аэростат. В Китае сообщили, что это был метеорологический зонд, но в Америке не поверили этим утверждениям — и отменили визит в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена.
Как заявили 8 февраля в Белом доме, КНР сегодня «управляет целым глобальным флотом шпионских аэростатов», вроде того, который был сбит на днях в воздушном пространстве Америки. А госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что его страна «поделилась информацией» о китайском воздушном шаре-шпионе с десятками других государств-партнеров.
Как заявил политолог и политтехнолог Алексей Голобуцкий, сегодня Пекин очень внимательно наблюдает за военным конфликтом на Украине, следя за тем, не «сдаст ли Запад назад».
«На днях мы видели наглядный ответ Китая на визит, нанесенный в августе 2022-го тогдашним спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, — считает Голобуцкий. — После той поездки Пелоси Пекин жестко отреагировал на этот шаг, китайские политики сделали массу резких заявлений, в районе острова военные учения Народно-освободительной армии КНР и т. д. Но некоторым в Китае этого могло показаться мало. Китайцы очень редко делают что-то быстро, предпочитая изощренно, медленно, но верно преподносить свою месть обидчику. Вот как сейчас они сделали с этим аэростатом, показав очевидную уязвимость американской ПВО».
При этом, продолжает аналитик, в Китае прекрасно понимают, что не могут соревноваться с США в прямом противостоянии — что было бы вполне возможно, вознамерься сейчас КНР «присоединять» Тайвань.
«В отличие от многих других стран, китайцы прекрасно просчитывают риски, в том числе – риск моментальной военной эскалации. К тому же, КНР сейчас находится явно не в лучшей экономической ситуации, из-за ковида и карантинных ограничений. Замедление экономики Поднебесной и так заметно всему миру, а новые риски, в виде того же военного конфликта, могут ее попросту обрушить. Но и не ответить Америке Пекин не мог, потому что в этом случае «потерял бы лицо», – считает эксперт. – Те же государства «второго мира» — в Африке, Азии и Латинской Америке — внимательно наблюдают не столько за противостоянием Украины и России, сколько за противостоянием США и КНР. А ведь это — две крупнейшие экономики мира».
По мнению Голобуцкого, прогнозировать дальнейшее развитие отношений между Вашингтоном и Пекином достаточно сложно.
«Например, в Пентагоне не исключают даже прямой военной конфронтации с КНР в конце 2020-х годов. И она возможна даже раньше — если, например, в КНР случится катастрофический обвал экономики, спровоцированный, к примеру, банкротством местной строительной сферы. Как уже часто бывало в истории, авторитарные режимы стремятся перекрыть внутренние проблемы тем, что создают некое внешнее напряжение, — указал он. — В последнее время Китай очень сильно экономически «затормозил». Еще пару лет назад многие экономисты считали, что он «вот-вот обгонит и перегонит Америку» по ряду позиций, но сейчас таких разговоров больше не слышно. И ввязываться в военный конфликт для КНР в такой ситуации — самоубийственно».
Кроме того, подчеркнул аналитик, в Пекине очень внимательно наблюдают за ходом военных действий на Украине.
«Если Запад вдруг «сдаст назад», то для КНР это станет сигналом, что внешняя экспансия в современном мире возможна и без каких-то катастрофических последствий. При этом надо понимать: если в США на выборах-2024 опять победит Трамп, то это может повлечь за собой конфронтацию по всем фронтам, включая американо-китайский. Но сейчас ни Америка, ни Китай не готовы ввязываться в открытое противостояние», – заключил Алексей Голобуцкий.
Напомним, 9 февраля в Роскосмосе заявили, что с октября 2018 года впервые в истории современной России выполнили сотню безаварийных пусков космических ракет подряд. По сообщению Роскосмоса, с октября 2018 года проведено 100 подряд успешных пусков российских ракет-носителей — 46 стартов было выполнено с космодрома Байконур, 36 – с Плесецка, по девять – из Гвианского космического центра и с космодрома Восточный. Из них 82 пуска пришлись на ракеты семейства «Союз», 11 – на «Протон-М», четыре – на «Ангару», и еще три – на ракеты-носители «Рокот». Ранее гендиректор госкорпорации Юрий Борисов заявлял, что Роскосмос в 2022-м успешно завершил пусковую кампанию — было совершено 22 удачных запуска и 98 безаварийных полетов.