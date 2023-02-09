Политолог Голобуцкий: Китай внимательно смотрит, не «сдаст ли Запад назад» в украинском конфликте

Напомним, 9 февраля в Роскосмосе заявили, что с октября 2018 года впервые в истории современной России выполнили сотню безаварийных пусков космических ракет подряд. По сообщению Роскосмоса, с октября 2018 года проведено 100 подряд успешных пусков российских ракет-носителей — 46 стартов было выполнено с космодрома Байконур, 36 – с Плесецка, по девять – из Гвианского космического центра и с космодрома Восточный. Из них 82 пуска пришлись на ракеты семейства «Союз», 11 – на «Протон-М», четыре – на «Ангару», и еще три – на ракеты-носители «Рокот». Ранее гендиректор госкорпорации Юрий Борисов заявлял, что Роскосмос в 2022-м успешно завершил пусковую кампанию — было совершено 22 удачных запуска и 98 безаварийных полетов.