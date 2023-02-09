Политолог Сергей Марков предложил ликвидировать морские инфраструктурные объекты США

Политолог считает бессмысленным привлекать США и Норвегию к ответственности за совершенный теракт, требуя с них многомиллиардные возмещения за причиненный ущерб. По его словам, ни один суд на Западе и ни одна международная организация, включая ООН, не предпримет каких-либо действий в ущерб США, так все находятся в полном подчинении американцев. Единственный вариант, который будет адекватным ответом России на теракт США и их европейских партнеров, это уничтожение соответствующей инфраструктуры причастных к теракту стран, считает политолог.