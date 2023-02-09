Политолог Сергей Марков предложил ликвидировать морские инфраструктурные объекты США

Генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков считает, что только уничтожение инфраструктурных объектов США будет адекватным ответом РФ на подрыв ниток газопроводов «Северного потока».
Три нитки российского газопровода «Северный поток» были уничтожены в результате совместной операции ЦРУ, армейских водолазов и норвежских ВМС под прикрытием широко разрекламированных в середине лета 2022 года учений НАТО, известных как Baltops-22. Взрывчатка с дистанционным управлением три месяца спустя уничтожила три из четырех трубопроводов Nord Stream, согласно источникам американского журналиста Сеймура Херша. Политолог, генеральный директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков считает, что расследование американского журналиста дает реальную картину теракта, совершенного против газопроводов «Северного потока». По его мнению, основную часть информации журналист получил от источников, принимавших непосредственное участие в подготовке и осуществлении теракта.
«Я думаю, что так оно все и было. Херш просто пересказал то, что ему по секрету рассказал один из участников переговоров, то есть это такой классический слив. Доказательств никаких документальных нет, предлагается просто в это поверить. Я верю, потому что с самого начала был уверен, что именно американцы либо британцы и поляки все вместе организовали этот теракт», — заявил Сергей Марков в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот».
По словам политолога, о причастности властей США к теракту на газопроводах говорит много факторов. США являются главными выгодоприобретателями от прекращения поставок российского трубопроводного газа в Европу, так как в результате терактов значительно вырос экспорт американского сжиженного газа в ЕС. На причастность США указывает реакция американских властей – реагируют, по мнению политолога, обычно те, кто осуществляет теракт.
«Я верю в причастность США, потому что американцы давно перешли к террористическим актам против России. Я верю в это, потому что американцы унижают, оскорбляют и готовы взорвать даже своих европейских союзников, так как совсем не уважают их интересы. Я верю в это, потому что Херш сделал в свое время очень важную вещь — вскрыл пытки американцев в тюрьме «Абу-Грейб» в Ираке, где именно с такого же слива все начиналось», — пояснил Сергей Марков.
Лишним подтверждением того, что теракт организовали американцы, по словам политолога, является то, что в исполнение его привели норвежцы.
«Это деталь, которая подтверждает правдивость того, что рассказал Херш», — отметил Сергей Марков.
Политолог считает бессмысленным привлекать США и Норвегию к ответственности за совершенный теракт, требуя с них многомиллиардные возмещения за причиненный ущерб. По его словам, ни один суд на Западе и ни одна международная организация, включая ООН, не предпримет каких-либо действий в ущерб США, так все находятся в полном подчинении американцев. Единственный вариант, который будет адекватным ответом России на теракт США и их европейских партнеров, это уничтожение соответствующей инфраструктуры причастных к теракту стран, считает политолог.
«Поскольку теракт осуществлен на нашей инфраструктуре, мы в ответ должны поступить также: ликвидировать инфраструктурные объекты, принадлежащие США. Вот здесь они все быстренько забегают. Это надо сделать. Если мы так сделаем, то тогда будет это серьёзный ответ», — заявил Сергей Марков.
Если России этого не сделает, считает политолог, то наше бездействие будет воспринято как слабость. Тем самым мы сами расстелем красную ковровую дорожку для все более массированного применения терактов против нас, отметил Сергей Марков.
Комментируя турне президента Украины по Европе и недавний его визит Америку, политолог заявил, что это делается для легитимации и продавливания в западных странах уже принятых решений о значительно более масштабных поставок вооружений киевскому режиму. Результатом пиар-кампании войны на Украине с участием Зеленского, по мнению политолога, будет большее вовлечение НАТО и Европы в целом в войну против России.
«Сейчас на стороне киевского террористического режима воюет спецназ натовских стран и регулярные войска польские - их переодели в форму ЧВК, сейчас там около 5-6 тысяч, может, больше регулярных польских войск воюют. Ну еще больше поедет регулярных войск НАТО туда воевать, будут передавать дальнобойные ракеты, решения уже приняты, будет, значит, больше финансовых трат на все это. И, для того чтобы продавить это в свое население, они организуют этот триумфальный визит Зеленского», — пояснил Сергей Марков.
Российскому руководству, считает политолог, не стоит игнорировать возрастающие военные угрозы. Для устранения их, по его мнению, также пора принимать соответствующие решение, решительнее перестраивая российскую экономику на военный лад.