Депутат Госдумы Гаврилов: Гражданская авиационная промышленность в РФ вышла на новый этап развития

В День 100-летия гражданской авиации России депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал о перспективах развития отечественного авиапрома.
Как он отметил в авторской колонке для ФАН, перед отечественными предприятиями авиастроительной отрасли стоит амбициозная задача по обеспечению технического суверенитета страны. И, несмотря на сложности импортозамещения, серьезные шаги в этом направлении уже сделаны. На ряде предприятий идет наращивание производства агрегатов для отечественных моделей самолетов.
Свидетельства нового этапа развития гражданской авиационной промышленности. Колонка Сергея Гаврилова
Наша авиация столкнулась с санкциями, которые бьют по авиаперевозкам, поскольку значительную часть парка составляют импортные самолеты. Для того чтобы преодолеть зависимость от Boeing и Airbus и обеспечить в условиях внешнего давления суверенизацию нашей гражданской авиации необходимо ускоренное производство отечественной авиатехники. Считаю, что сейчас Минпромторг поставил перед Объединенной авиастроительной корпорацией и Объединенной двигателестроительной корпорацией амбициозные задачи.
Уверен, что через наращивание инвестиций, корпоративные изменения и повышение ответственности государства в отрасли мы справимся с этими задачами.
В настоящее время предприятия оказались отрезанными от поставок комплектующих из-за рубежа, а импортозамещение в один день не проведешь. Тем не менее, на ряде предприятий, например, на Воронежском авиазаводе, возрос объем производства. Речь идет, в частности, о воронежском производстве в рамках кооперации агрегатов для Ил-114-300, МС-21, SSJ-NEW. Надеюсь, наше двигателестроение нас не подведет, и мы сможем в ближайшее время заменить внешнее производство собственным, что позволит обеспечить стране технический суверенитет на долгие годы.
Для развития производства перед Воронежским авиазаводом стоит задача привлечения дополнительных рабочих и инженерных кадров. В настоящее время на заводе трудится около 5400 человек. Есть задача принять на работу до конца 2023 года еще 1630 основных производственных рабочих и 1300 сотрудников инженерно-технических и прочих специальностей. При этом важно, что рост средней заработной платы сотрудников завода в 2022 году составил 20%.
Безусловно, наращивание производства, расширение кадрового состава, серьезное увеличение заработной платы свидетельствуют о новом этапе развития гражданской авиационной промышленности.