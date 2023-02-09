Депутат Госдумы Гаврилов: Гражданская авиационная промышленность в РФ вышла на новый этап развития

В настоящее время предприятия оказались отрезанными от поставок комплектующих из-за рубежа, а импортозамещение в один день не проведешь. Тем не менее, на ряде предприятий, например, на Воронежском авиазаводе, возрос объем производства. Речь идет, в частности, о воронежском производстве в рамках кооперации агрегатов для Ил-114-300, МС-21, SSJ-NEW. Надеюсь, наше двигателестроение нас не подведет, и мы сможем в ближайшее время заменить внешнее производство собственным, что позволит обеспечить стране технический суверенитет на долгие годы.