Король Великобритании опозорился в мечети из-за дырявого носка

Король Великобритании Карл III посетил одну из мечетей, расположенных в восточной части Лондона. Фотографии с мероприятия вызвали недоумение у пользователей социальных сетей. Выяснилось, что монарх пришел в мечеть в дырявых носках.
Фотографии из мечети были опубликованы в британской газете The Telegraph. Журналисты в шутку отметили, что король Великобритании известен тем, что он не пытается следовать модным тенденциям и консервативен в одежде, поэтому он длительное время может не менять носки. Однако читатели издания не оценили шутку и отметили, что внешний вид Карла III не соответствует его статусу. Некоторые пользователи также предположили, что король надел дырявые носки намеренно.
«Быть не может, что он не знал о дырке. Сплошной театр», — отметил читатель The Telegraph.
Карл III стал королем Великобритании после смерти королевы Елизаветы II, правившей страной более 70 лет. Она скончалась в Шотландии в возрасте 96 лет. Коронация Карла III запланирована на 6 мая 2023 года.