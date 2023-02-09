Король Великобритании опозорился в мечети из-за дырявого носка

Фотографии из мечети были опубликованы в британской газете The Telegraph. Журналисты в шутку отметили, что король Великобритании известен тем, что он не пытается следовать модным тенденциям и консервативен в одежде, поэтому он длительное время может не менять носки. Однако читатели издания не оценили шутку и отметили, что внешний вид Карла III не соответствует его статусу. Некоторые пользователи также предположили, что король надел дырявые носки намеренно.