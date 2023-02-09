Депутат Нурбагандов: чиновников верно предупреждают не выезжать из России

В российском медиаполе обсуждают инициативу запретить чиновникам выезжать из России, чтобы отдыхать в других странах во время специальной военной операции. Депутат Госдумы Нурбаганд Нурбагандов считает, что такое решение будет правильным.
«Правильно предупреждают депутатов. Очень правильно. Страна проводит СВО. Часть из избирателей сейчас в зоне СВО: в холоде, под пулями, рискуют жизнью за будущее страны, в том числе и за будущее их детей. Отдыхать можно и дома. У нас страна большая», — рассказал Нурбагандов.
Сам депутат предпочитает отдыхать у себя дома — в горах.
«Приезжайте в наш Дагестан. У нас и море есть и горы есть», — сказал Нурбагандов.
В начале нынешнего года в России произошло два громких скандала, связанных с парламентариями Кировской и Вологодской областей. Депутаты уехали в отпуск в Мексику и Дубай, что вызвало недовольство общественности. Поэтому чиновникам предлагают запретить выезжать в отпуск за границу.
Ранее ФАН писал, что идею запрета на выезд из России, чтобы отдохнуть, поддержал депутат Гасанов.