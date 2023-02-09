Жителям Волгограда с 1 марта будет запрещено прикармливать собак в общественных местах

Согласно документу, органы местного самоуправления будут заключать муниципальные контракты с организациями по отлову собак, определять места, куда бездомных животных возвращать будет запрещено. И ежеквартально отчитываться о количестве случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан.