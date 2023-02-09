Жителям Волгограда с 1 марта будет запрещено прикармливать собак в общественных местах

Комитет ветеринарии Волгоградской области подготовил проект приказа, который должен обезопасить людей от бездомных собак. С 1 марта животных нельзя будет прикармливать в общественных местах.
В настоящее время документ вынесен на общественное обсуждение. Он носит название «Порядок предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан на территории Волгоградской области», сообщает сетевое издание «РИАЦ».
Согласно документу, органы местного самоуправления будут заключать муниципальные контракты с организациями по отлову собак, определять места, куда бездомных животных возвращать будет запрещено. И ежеквартально отчитываться о количестве случаев причинения вреда жизни и здоровью граждан.
Тем временем жалобы на агрессию бездомных собак учащаются, а новый документ пока еще вызывает много вопросов.