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Церковь Англии разрешила благословлять однополые пары

Общество
Церковь Англии разрешила благословлять однополые пары

Англиканская церковь разрешила пастырям благословлять однополые пары, однако их венчание по-прежнему запрещено.

Генеральный синод проголосовал за официальное признание однополых пар на заседании в четверг. Об этом сообщается на официальном сайте церкви.

«Генеральный синод Церкви Англии поприветствовал предложения, которые разрешают однополым парам приходить в церковь после заключения гражданского брака», — говорится в заявлении.

Кроме того, церковь теперь призывает паству приветствовать однополые союзы, поскольку это якобы соответствует «новому христианскому пониманию Священного Писания в XXI веке». После оглашения результатов голосования епископ Лондона Сара Маллалли назвала происходящее «моментом надежды для церкви».

В России ЛГБТ-пропаганда запрещена. Соответствующий пакет законов подписал президент Владимир Путин 5 декабря. Нарушение запрета предусматривает штрафы от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.
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