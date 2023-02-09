Церковь Англии разрешила благословлять однополые пары

Кроме того, церковь теперь призывает паству приветствовать однополые союзы, поскольку это якобы соответствует «новому христианскому пониманию Священного Писания в XXI веке». После оглашения результатов голосования епископ Лондона Сара Маллалли назвала происходящее «моментом надежды для церкви».