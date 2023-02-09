Церковь Англии разрешила благословлять однополые пары

Англиканская церковь разрешила пастырям благословлять однополые пары, однако их венчание по-прежнему запрещено.
Генеральный синод проголосовал за официальное признание однополых пар на заседании в четверг. Об этом сообщается на официальном сайте церкви.
«Генеральный синод Церкви Англии поприветствовал предложения, которые разрешают однополым парам приходить в церковь после заключения гражданского брака», — говорится в заявлении.
Кроме того, церковь теперь призывает паству приветствовать однополые союзы, поскольку это якобы соответствует «новому христианскому пониманию Священного Писания в XXI веке». После оглашения результатов голосования епископ Лондона Сара Маллалли назвала происходящее «моментом надежды для церкви».
В России ЛГБТ-пропаганда запрещена. Соответствующий пакет законов подписал президент Владимир Путин 5 декабря. Нарушение запрета предусматривает штрафы от сотен тысяч до нескольких миллионов рублей.