Пользователи Сети сочли «дешевым спектаклем» вручение Зеленскому ордена Почетного легиона

Ранее глава французского государства Эммануэль Макрон наградил им коллегу из Киева. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Twitter. Читатели Сети жестко раскритиковали соответствующую инициативу и с уверенностью добавили, что Зеленский не заслуживает такой награды. Этот шаг сделан лишь для привлечения внимания, подчеркнули они.