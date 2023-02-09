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Пользователи Сети сочли «дешевым спектаклем» вручение Зеленскому ордена Почетного легиона

Политика
Пользователи Сети сочли «дешевым спектаклем» вручение Зеленскому ордена Почетного легиона

Пользователи Сети забили гвоздь в крышку гроба украинского президента Владимира Зеленского после вручения ордена Почетного легиона.

Ранее глава французского государства Эммануэль Макрон наградил им коллегу из Киева. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Twitter. Читатели Сети жестко раскритиковали соответствующую инициативу и с уверенностью добавили, что Зеленский не заслуживает такой награды. Этот шаг сделан лишь для привлечения внимания, подчеркнули они.

«Какой дешевый спектакль», — заявил один из юзеров.
«Как можно его награждать? За все что он сделал… Полное фиаско», — с недоумением добавил второй.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию на украинской земле. Государства западного мира снабжают киевский режим огромным количеством тяжелого вооружения. В Кремле неоднократно подчеркивали, что такие шаги ведут лишь к эскалации военного противостояния между странами.
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