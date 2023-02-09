Следком начал проверку по факту смерти заключенных при пожаре в ростовской ИК

Возгорание в ИК № 2 имело место на объекте коммунально-бытового назначения. В результате пожара двое заключенных были найдены мертвыми на месте ЧП, а еще один с сильными ожогами был отправлен к медикам на лечение. По итогам проверки будет решаться вопрос о целесообразности заведения уголовного дела, добавили в СКР.