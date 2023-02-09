Следком начал проверку по факту смерти заключенных при пожаре в ростовской ИК

Сотрудники Октябрьского райотдела СКР по Ростовской области на месте инцидента в исправительной колонии № 2 изучают обстоятельства случившегося там накануне пожара. Об этом сообщили в ведомстве.
Как пишет сетевое издание «1Рнд», в ходе проведения доследственной проверки специалисты назначили ряд судебных экспертиз, заявила официальный представитель регионального СУ СК России Галина Гагалаева.
Возгорание в ИК № 2 имело место на объекте коммунально-бытового назначения. В результате пожара двое заключенных были найдены мертвыми на месте ЧП, а еще один с сильными ожогами был отправлен к медикам на лечение. По итогам проверки будет решаться вопрос о целесообразности заведения уголовного дела, добавили в СКР.