Чешская CEZ хочет отсудить у «Газпрома» компенсацию в 45 млн долларов

Чешская энергетическая компания CEZ подала в суд на «Газпром» за недопоставку топлива, передает Idnes.
Чешская сторона планирует отсудить у российской газовой компании 45 млн долларов (1 млрд крон) в качестве компенсации за то, что по контракту «Газпром» поставил неполный объем газа.
Судебное разбирательство пройдет в Женеве. Арбитражный суд будет состоять из трех человек, рассказал пресс-секретарь CEZ Ладислав Кржиж.
По данным за декабрь, чешские подземные хранилища газа заполнены на 84%. Всего в республике хранится 2,917 млрд кубометров голубого топлива.