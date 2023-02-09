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Чешская CEZ хочет отсудить у «Газпрома» компенсацию в 45 млн долларов

Экономика
Чешская CEZ хочет отсудить у «Газпрома» компенсацию в 45 млн долларов

Чешская энергетическая компания CEZ подала в суд на «Газпром» за недопоставку топлива, передает Idnes.

Чешская сторона планирует отсудить у российской газовой компании 45 млн долларов (1 млрд крон) в качестве компенсации за то, что по контракту «Газпром» поставил неполный объем газа.

Судебное разбирательство пройдет в Женеве. Арбитражный суд будет состоять из трех человек, рассказал пресс-секретарь CEZ Ладислав Кржиж.

По данным за декабрь, чешские подземные хранилища газа заполнены на 84%. Всего в республике хранится 2,917 млрд кубометров голубого топлива.
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