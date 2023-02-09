В Unilever оценили вероятность ухода с российского рынка

Британский поставщик продукции повседневного спроса и бытовых товаров Unilever заявил о возможном уходе с российского рынка, передает ТАСС со ссылкой на годовой отчет компании.
Там сказано, что предприятие продолжит взвешивать плюсы и минусы такого решения, но пока риск ухода из России существует. В этом случае Unilever потеряет объемы продаж, прибыль и активы.
В компании работает более 3 тыс. человек, а размер активов в России по итогам 2022 года составил примерно 900 млн евро, включая четыре завода. Предприятия располагаются в Туле, Омске, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.