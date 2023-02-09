Глава МОК призвал Украину не угрожать бойкотом ОИ-2024 из-за России

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах осудил действия Национального олимпийского комитета (НОК) Украины. Организация требует бойкотировать Игры-2024, если на них будут допущены российские и белорусские атлеты.
Бах признался, что разочарован действиями Киева. Функционер ответил на письмо министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта. Бах призвал не оказывать давление на участников Олимпиады-2024 в Париже.
«Участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортом в Олимпийских играх 2024 года в Париже даже конкретно не обсуждалось. Поэтому ваше (Гутцайта. — Прим. ФАН) письмо коллегам из национальных олимпийских комитетов, международным федерациям, членам МОК и будущим организаторам Олимпийских игр, оказывающее на них давление в попытке публично повлиять на принятие ими решений, было воспринято подавляющим большинством из них как минимум крайне прискорбно», — говорится в обращении немца к украинской стороне.
Ранее Украина пригрозила бойкотировать летние Олимпийские игры в Париже, если россияне и белорусы получат возможность выступать на соревнованиях. К украинской «акции» готовы присоединиться Польша, Эстония и еще ряд стран.