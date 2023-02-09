Основатель Pink Floyd Уотерс заявил, что начал больше уважать президента России Путина

Сооснователь британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что начал больше уважать президента России Владимира Путина после подкаста The Duran, в котором мировые новости обсуждают с позиции политического реализма.
По мнению британского музыканта, российский лидер руководит страной во благо народа. Он признался, что раньше несправедливо считал Путина «гангстером». Об этом Уотерс рассказал в интервью газете The Telegraph.
Уотерс 8 февраля выступил на заседании Совбеза ООН. Он призвал обе стороны вооруженного конфликта, НАТО, ЕС и США договориться о мире. Он подчеркнул, что начало спецоперации России на Украине не было неспровоцированным.
Выступить в ООН Уотерса пригласила Москва. Музыкант неоднократно вставал на сторону России в ее конфликте с Украиной.