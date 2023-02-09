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МИД РФ: США начали превращать Швецию и Финляндию в прифронтовые страны

Армия
МИД РФ: США начали превращать Швецию и Финляндию в прифронтовые страны

Соединенные Штаты методично превращают Швецию и Финляндию в прифронтовые государства, полностью подконтрольные Североатлантическому альянсу, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По словам дипломата, в сложившейся ситуации возвращаются методы времен холодной войны.

«Фактически две эти страны превращаются в прифронтовые страны, в которых политику в сфере военного строительства будут определять не в Хельсинки и Стокгольме — это реальность, — а в Брюсселе и Вашингтоне», — сказал Грушко.

Он отметил, что Россия вынуждена реагировать на происходящее. В частности, принято решение создать карельский корпус.
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