МИД РФ: США начали превращать Швецию и Финляндию в прифронтовые страны

Соединенные Штаты методично превращают Швецию и Финляндию в прифронтовые государства, полностью подконтрольные Североатлантическому альянсу, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
По словам дипломата, в сложившейся ситуации возвращаются методы времен холодной войны.
«Фактически две эти страны превращаются в прифронтовые страны, в которых политику в сфере военного строительства будут определять не в Хельсинки и Стокгольме — это реальность, — а в Брюсселе и Вашингтоне», — сказал Грушко.
Он отметил, что Россия вынуждена реагировать на происходящее. В частности, принято решение создать карельский корпус.