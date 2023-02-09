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Суд вынес приговор руководству отеля в Сочи, где собаки загрызли 12-летнюю девочку

Общество

Вынесен приговор руководству отеля в Сочи, где в апреле 2022 года бездомные собаки загрызли 12-летнюю девочку. Юная спортсменка приехала из Саратовской области на первенство России по шахматам.

Суд вынес приговор руководству отеля в Сочи, где собаки загрызли 12-летнюю девочку

Трагедия произошла во дворе дома рядом с гостиничным комплексом. Там собак подкармливали местные жители, сообщает сетевое издание kuban.aif.ru. Судья вынес приговор мужчине, подкармливавшему собак. Он получил два года испытательного срока.

Следователи также выяснили, что в день гибели юной шахматистки собаки были предоставлены сами себе, они находились без еды и надзора. Территория, где гуляли собаки, была огорожена только с трех сторон, не было никаких предупреждающих знаков.

Ответственному за безопасность гостиничного комплекса суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Кроме того, он обязан выплатить компенсацию морального ущерба семье погибшей девочки.
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