Суд вынес приговор руководству отеля в Сочи, где собаки загрызли 12-летнюю девочку

Вынесен приговор руководству отеля в Сочи, где в апреле 2022 года бездомные собаки загрызли 12-летнюю девочку. Юная спортсменка приехала из Саратовской области на первенство России по шахматам.
Трагедия произошла во дворе дома рядом с гостиничным комплексом. Там собак подкармливали местные жители, сообщает сетевое издание kuban.aif.ru. Судья вынес приговор мужчине, подкармливавшему собак. Он получил два года испытательного срока.
Следователи также выяснили, что в день гибели юной шахматистки собаки были предоставлены сами себе, они находились без еды и надзора. Территория, где гуляли собаки, была огорожена только с трех сторон, не было никаких предупреждающих знаков.
Ответственному за безопасность гостиничного комплекса суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы условно. Кроме того, он обязан выплатить компенсацию морального ущерба семье погибшей девочки.