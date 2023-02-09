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WP: украинская армия заминировала все дороги и лесополосы на границе с Белоруссией

Армия
WP: украинская армия заминировала все дороги и лесополосы на границе с Белоруссией

Украинские военнослужащие заминировали каждую дорогу и лесную полосу на границе с Белоруссией, говориться в публикации The Washington Post.

Газета привела заявление полковника ВСУ Евгения Силкина, который сообщил, что большая часть границы между Украиной, Белоруссией и Россией была заминирована.

«В ближайшее время мы не собираемся дружить с РФ или Белоруссией», — заявил военный.

Ранее белорусский погранкомитет сообщал, что военнослужащие украинской армии приступили к строительству железобетонного забора с колючей проволокой на общей границе.
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