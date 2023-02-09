WP: украинская армия заминировала все дороги и лесополосы на границе с Белоруссией

Украинские военнослужащие заминировали каждую дорогу и лесную полосу на границе с Белоруссией, говориться в публикации The Washington Post.
Газета привела заявление полковника ВСУ Евгения Силкина, который сообщил, что большая часть границы между Украиной, Белоруссией и Россией была заминирована.
«В ближайшее время мы не собираемся дружить с РФ или Белоруссией», — заявил военный.
Ранее белорусский погранкомитет сообщал, что военнослужащие украинской армии приступили к строительству железобетонного забора с колючей проволокой на общей границе.