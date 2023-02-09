Маргарита Симоньян получила подозрительную посылку с книгами

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян получила посылку с подозрительным содержимым. Об этом журналист рассказала на своем канале в мессенджере Telegram.
Ранее в СМИ сообщалось, что 9 февраля служба безопасности RT вызвала саперов из-за посылки, которая предназначалась Симоньян. По ее словам, в настоящее время она находится под государственной защитой, поэтому вопросами посылок и ее передвижений занимаются «хорошие люди в погонах». При этом сама она об инциденте с посылкой не знала.
«Я вообще обо всем этом не знала, поскольку хорошие люди в погонах не обязаны ставить меня в известность», — рассказала она.
Симоньян подчеркнула, что информацию об обнаружении посылки передали в СМИ «нехорошие люди в погонах». По ее словам, их действия могут подпадать под статью 291 Уголовного кодекса России («Дача взятки»).