Маргарита Симоньян получила подозрительную посылку с книгами

Ранее в СМИ сообщалось, что 9 февраля служба безопасности RT вызвала саперов из-за посылки, которая предназначалась Симоньян. По ее словам, в настоящее время она находится под государственной защитой, поэтому вопросами посылок и ее передвижений занимаются «хорошие люди в погонах». При этом сама она об инциденте с посылкой не знала.