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ФАН узнал подробности взрыва гранаты в руках ученика в петербургской школе

Происшествия
ФАН узнал подробности взрыва гранаты в руках ученика в петербургской школе

Стали известны подробности инцидента с гранатой в одной из школ Красносельского района Петербурга. Ученик восьмого класса принес на уроки страйкбольную гранату, а одноклассник захотел осмотреть предмет, но тот сдетонировал в его руках.

Мальчик получил небольшой ожог руки и был оглушен, сообщил источник ФАН. В распоряжении редакции оказалось фото с последствиями взрыва.

ФАН узнал подробности взрыва гранаты в руках ученика в петербургской школе

Ранее сообщалось, что подростки сидели за первой партой. В какой-то момент один из них выдернул чеку, после чего граната сразу же взорвалась. По факту случившегося проводится проверка.
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