МИД РФ назвал постыдным молчание Запада после расстрела российских пленных на Украине

Расстрел пленных бойцов ВС РФ лежит на совести кураторов Украины, говорится в заявлении российского МИД.
В ведомстве назвали постыдным молчание Запада после расстрела российских военнопленных, а также отметили, что Москва неоднократно призывала международное сообщество обратить внимание на военные преступления Киева.
«Очередной расстрел российских военнопленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов», — сказано в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что Запад делает такие убийства возможными, покрывая молчанием злодеяния украинской стороны.