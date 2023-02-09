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МИД РФ назвал постыдным молчание Запада после расстрела российских пленных на Украине

Армия
МИД РФ назвал постыдным молчание Запада после расстрела российских пленных на Украине

Расстрел пленных бойцов ВС РФ лежит на совести кураторов Украины, говорится в заявлении российского МИД.

В ведомстве назвали постыдным молчание Запада после расстрела российских военнопленных, а также отметили, что Москва неоднократно призывала международное сообщество обратить внимание на военные преступления Киева.

«Очередной расстрел российских военнопленных в значительной мере лежит на совести западных кураторов», — сказано в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Запад делает такие убийства возможными, покрывая молчанием злодеяния украинской стороны.
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