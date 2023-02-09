Семьи Московской области готовы взять на воспитание сирот из Донбасса

Семьи, проживающие в Московской области, заявили о готовности принять на воспитание детей из других регионов России, в частности, из Донбасса.
Соответствующее заявление сделала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева. Она подчеркнула, что у россиян нет никаких ограничений на прием детей из других регионов страны.
«Это наша территория. Наши приемные семьи привозят детишек из разных субъектов, Донбасс не исключение», — сообщила она в беседе с РИАМО.
Болатаева добавила, что переговоры с коллегами из Донбасса проходят регулярно. Московская область готова предоставлять помощь, если возникнет потребность.