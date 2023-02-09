Живодеры в Угличе пытались убить собаку из охотничьего лука

Жительница Углича нашла раненую собаку. У животного кровоточила рана на шее и была разрезана губа. О своей находке отзывчивая женщина рассказала в соцсетях.
Как информирует сетевое издание «ECHO76», на пост о пострадавшем четвероногом друге человека обратили внимание ярославские волонтеры. По словам неравнодушной горожанки, пес получил серьезное ранение, потерял много крови и ослабел.
Специалисты ветеринарной службы извлекли из раны металлический наконечник для стрел охотничьего лука. В шее у собаки глубокое проникающее ранение, а на морде имеется рана от дротика, острие которого разрезало псу губу. Благодаря стараниям медиков пострадавшее животное удалось спасти. В настоящее время ему подыскивают адекватных хозяев.