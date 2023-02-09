Жителя Барнаула терроризирует крыса, забравшаяся к нему в дом через унитаз

Крыса проникла в дом жителя Барнаула через канализационную трубу. Она выбрала для обитания чашу унитаза и попытки выселить незваную гостью ни к чему не приводят.
Хвостатый грызун проник в жилище барнаульца, несмотря на то, что квартира находится на седьмом этаже многоквартирного дома, передает ИА «Время Пресс». Хозяин кладет на крышку унитаза гантель, чтобы крыса хотя бы ограничилась в своих перемещениях канализацией и не посягала на остальную жилплощадь.
Барнаулец сетует, что крысы теперь не только бегают по мусорным площадкам и лестничным пролетам, но и приплывают в гости. Также он иронично передает привет управляющей компании и благодарит ее за борьбу с грызунами. В социальных сетях многие комментаторы осуждают мужчину и просят привлечь его к ответственности за жестокое обращение с животными.