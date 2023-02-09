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Американский политолог Саймс рассказал о реакции в США на разоблачение диверсий на «СП»

Политика
Американский политолог Саймс рассказал о реакции в США на разоблачение диверсий на «СП»

Политолог из Соединенных Штатов Америки Дмитрий Саймс сделал неожиданное заявление о реакции Вашингтона на разоблачение диверсий на «Северных потоках». Информацией он поделился в ходе передачи «Большая игра».

Расследование обозревателем Сеймуром Хершем подрыва газопроводов вызвало в государстве отрицательную реакцию исключительно на официальном уровне, подчеркнул эксперт. Ранее журналист выяснил, что взрывы были осуществлены спецслужбами из США.

Саймс отметил, что провел телефонные переговоры с несколькими влиятельными фигурами в США, и никто из них даже не пытался опровергать выводы, к которым пришел Херш. Эксперт указал, что советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан играл одну из ключевых ролей в ходе подрывов газопроводов.

Прежде в Кремле неоднократно указывали на ответственность западного мира за диверсии на «Северных потоках». Главной пострадавшей от произошедшего является ФРГ, которая лишилась дешевого газа из России.
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