Политолог из Соединенных Штатов Америки Дмитрий Саймс сделал неожиданное заявление о реакции Вашингтона на разоблачение диверсий на «Северных потоках». Информацией он поделился в ходе передачи «Большая игра».
Расследование обозревателем Сеймуром Хершем подрыва газопроводов вызвало в государстве отрицательную реакцию исключительно на официальном уровне, подчеркнул эксперт. Ранее журналист выяснил, что взрывы были осуществлены спецслужбами из США.
Саймс отметил, что провел телефонные переговоры с несколькими влиятельными фигурами в США, и никто из них даже не пытался опровергать выводы, к которым пришел Херш. Эксперт указал, что советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан играл одну из ключевых ролей в ходе подрывов газопроводов.
Прежде в Кремле неоднократно указывали на ответственность западного мира за диверсии на «Северных потоках». Главной пострадавшей от произошедшего является ФРГ, которая лишилась дешевого газа из России.