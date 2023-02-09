Саймс отметил, что провел телефонные переговоры с несколькими влиятельными фигурами в США, и никто из них даже не пытался опровергать выводы, к которым пришел Херш. Эксперт указал, что советник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан играл одну из ключевых ролей в ходе подрывов газопроводов.