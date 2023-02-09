Первый тренер Романа Костомарова заявила, что фигурист находится на грани жизни и смерти

Первый тренер двукратного чемпиона мира Романа Костомарова Лидия Караваева поделилась подробностями состояния здоровья спортсмена. Она отметила, что фигурист находится на грани жизни и смерти.
Караева подчеркнула, что теперь важно сохранить жизнь Костомарова. На фоне пневмонии у него выявили осложнения. Состояние здоровья фигуриста волнует его родных, близких и коллег, передает kp.ru.
«Ничего еще не закончилось. Сейчас главное, чтобы Рома выжил. Он должен продолжать жить. У него замечательная жена, замечательная мама, очень хорошая семья. Поддержки достаточно, главное, чтобы здоровья хватило», — сообщила тренер.
Она добавила, что в состоянии Костомарова нет стабильности, так как ему то хуже, то лучше. Караваева также заявила о риске ампутации пальцев рук и подтвердила, что фигурист лишился обеих стоп.