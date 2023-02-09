Число жертв разрушительного землетрясения в Турции выросло до 16 170. При этом количество получивших ранения различной степени тяжести увеличилось до 64 194, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее СМИ сообщали, что в результате мощных подземных толчков на юго-востоке Турции погибли 14 351 человек. Такие данные привел вице-президент ближневосточной республики Фуат Октай.
Напомним, что в понедельник, 6 февраля, в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,7. Сейсмическая активность отразилась и на соседней Сирии. В результате природного катаклизма обрушились более 6 тыс. жилых многоэтажек. Из-за того, что трагедия случилась рано утром, большинство жителей пострадавших регионов находились в своих квартирах и не успели покинуть жилье.