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МЧС России организовало раздачу еды застрявшим на Военно-грузинской дороге водителям

Общество
МЧС России организовало раздачу еды застрявшим на Военно-грузинской дороге водителям

Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия организовало раздачу горячего питания водителям, ожидающим возобновления проезда по Военно-грузинской дороге. Об этом представители ведомства рассказали Федеральному агентству новостей.

Подчеркивается, что в настоящее время проезд по Военно-грузинской дороге закрыт. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, представляющими опасность для граждан. Предполагается, что погода не изменится еще несколько дней.

С целью обеспечения комфортного ожидания, МЧС России совместно с Владикавказской и Аланской Епархией организовало раздачу еды. Кроме того, в непосредственной близости к пункту пропуска «Верхний Ларс» был развернут пункт обогрева, где можно выпить бесплатный горячий чай и зарядить свои мобильные устройства.
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