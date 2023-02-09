МЧС России организовало раздачу еды застрявшим на Военно-грузинской дороге водителям

С целью обеспечения комфортного ожидания, МЧС России совместно с Владикавказской и Аланской Епархией организовало раздачу еды. Кроме того, в непосредственной близости к пункту пропуска «Верхний Ларс» был развернут пункт обогрева, где можно выпить бесплатный горячий чай и зарядить свои мобильные устройства.