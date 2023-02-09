Полковник ВС США Макгрегор назвал необходимостью для НАТО отказ от поставок оружия Украине

Оборонно-промышленный комплекс западных стран не справляется с ситуацией, когда правительства снабжают вооружением и боеприпасами украинскую армию, заявил полковник ВС США в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, если у России нет никаких проблем с производством снарядов, то Североатлантический альянс не может похвастать тем же.
«Мы очень быстро исчерпали наши запасы, и у нас нет никаких резервных мощностей. И это то, чего люди не понимают. Зато русским удалось очень быстро нарастить производство, и европейцы очень обеспокоены этим», — рассказал эксперт.
На этом фоне, как утверждает Макгрегор, представители западных государств уже обсуждали отказ от военной поддержки Украины за закрытыми дверями. Такой шаг для НАТО становится необходимостью, ведь Альянс явно недооценивал возможности России, заключил полковник.