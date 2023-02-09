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Фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать пальцы рук

Общество
Фигуристу Роману Костомарову могут ампутировать пальцы рук

Двукратный чемпион мира по фигурному катанию Роман Костомаров может лишиться и пальцев рук. Врачи решают вопрос об их ампутации.

По словам первого тренера фигуриста Лидии Караваевой, специалисты выявили у Костомарова осложнения на фоне пневмонии. В такой ситуации будет обсуждаться вопрос о последующих ампутациях, передает kp.ru.

«Сейчас у него уже ампутированы обе ступни, и, скорее всего, ампутируют пальцы на руках. Не знаю, как теперь. Хотя у [фигуристки Татьяны] Навки такие возможности, думаю, лучших врачей она, конечно, привлекла», – поделилась деталями Караваева.

Она считает, что спортсмена следовало сразу направлять в другое медучреждение, а не в Коммунарку. Тренер добавила, что проблемы с кровообращением появились лишь спустя время после заражения. Напомним, что Костомаров был госпитализирован 10 января.
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