Поиск виновных и призывы к солидарности: как землетрясение всколыхнуло политическую жизнь Турции

Каковы последствия землетрясения для политики и экономики Турции, как общество реагирует на происходящее — разбирался автор Telegram-канала «Мост через Босфор».
На юге Турции 6 февраля произошло два мощных землетрясения с разницей в десять часов. Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган объявил чрезвычайное положение в десяти провинциях страны. Согласно оперативным данным, число погибших в землетрясении превысило 16 000, раненых почти 65 000. Количество жертв продолжает расти.
В десяти южных провинциях (Адана, Адыяман, Газиантеп, Диярбакыр, Кахраманмараш, Килис, Малатья, Османие, Хатай и Шанлыурфа), наиболее пострадавших от землетрясения, проживает около 13,5 миллиона человек.
Спасательные работы в Турции ведутся уже четвертые сутки. Эксперты опасаются, что число погибших в ближайшие дни возрастет, так как 72-часовая отметка, считающаяся наиболее вероятным периодом для спасения жизней, осталась позади. По некоторым оценкам, под завалами зданий все еще находятся более 180 000 человек. И к сожалению, большую часть из них спасти невозможно, учитывая время и низкую температуру в зоне бедствия. В среднем до сих пор спасти удавалось лишь 1 человека на каждые 25 граждан, застрявших в завалах. Только 5% людей, ожидающих помощи под завалами, имеют шанс выжить, отмечают специалисты.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что землетрясение, с которым столкнулся юг страны, стало крупнейшим ударом стихии с 1939 года. Более 80 лет назад в провинции Эрзинджан произошло сильнейшее в истории республики землетрясение магнитудой 7,8. Тогда в результате трагедии погибли до 32 000 человек, пострадали около 100 000.
На второй день после землетрясения в Турцию уже прибыло 2660 поисково-спасательных специалистов из 65 стран, в том числе МЧС России с командой, состоящей из спасателей, медиков и кинологов.
Во всем виноват Эрдоган
Лидер главной оппозиционной «Республиканско-народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу раскритиковал правительство «Партии справедливости и развития» (ПСР), обвинив власти в коррупции в строительном секторе и игнорировании проблем несоответствия нормам возведения жилья.
По словам Кылычдароглу, за 20 лет нахождения у власти правительство ПСР не подготовило республику к землетрясениям.
«Куда утекают ресурсы страны и что случилось с миллиардами лир "налогов на землетрясение", которые правительство начало собирать после крупного землетрясения в Мраморноморском регионе в 1999 году?» — спросил он.
Оппозиционер считает, что масштабные разрушения являются результатом систематической политики кумовства.
«Если и есть кто-то виновный в этой трагедии, то это Эрдоган!» — заявил Кылычдароглу.
Другой оппозиционный политик, бывший сопредседатель «Партии демократии народов» (ПДН) Селахаттин Демирташ, находящийся сейчас в заключении, поддержал Кылычдароглу.
«Мы должны проявить мощную солидарность. Мощная политическая позиция очень важна для нас, чтобы всем вместе преодолеть этот трудный период», — написал политик, поделившись видеообращением своего коллеги.
Многие специалисты градостроительной сферы Турции уверены, что тысячи зданий были разрушены из-за несоблюдения конструкционных стандартов. Эксперты давно предупреждали, что, несмотря на сейсмическую опасность, в стране с недостаточной трепетностью относились к строительным нормам. Кроме того, ПСР ввела амнистию за незаконное строительство, которая принесла миллиарды лир дохода правительству и тесно связанным с ним компаниям.
Лидер исламистской «Партии счастья» Темель Карамоллаоглу заявил, что власти не способны управлять страной. По его мнению, правительство занимается лишь самопиаром и не решает сложившиеся проблемы.
«Нет решения кризиса, есть кризис в руководстве», — заявил он.
Землетрясение — это судьба
Реджеп Тайип Эрдоган тем временем осудил критику в адрес своего правительства.
«Это время для единства и солидарности. Землетрясение — это судьба, невозможно быть готовым к такой катастрофе!» — сказал он журналистам в ходе своего визита в провинцию Хатай.
Кроме этого, лидер республики пообещал в течение года обеспечить пострадавших жильем и выплатить каждой семье по 10 000 лир (около 35 000 рублей).
Министр юстиции Турции Бекир Боздаг 8 февраля пообещал принять меры против лиц, допустивших халатность при строительстве зданий в пострадавших от землетрясения регионах.
«Те, кто допустил бесхозяйственности, будут привлечены к ответственности», — заявил министр, выступая в провинции Диярбакыр.
Критика в соцсетях
С первого дня землетрясения в социальных сетях стали появляться публикации и видеосообщения с критикой правительства. Граждане рассказывали, что их живые родственники под завалами не дождались помощи и скончались от холода.
К обеду 8 февраля власти Турции из-за резкого скачка критики в адрес правительства приняли решение ограничить доступ к соцсети Twitter. И это вопреки тому, что приложение стало одним из главных средств коммуникации для людей, находящихся в зоне землетрясения, и тех, кто пытался наладить связь со своими родственниками.
Последствия для экономики Турции
Согласно сообщениям газеты Dünya, расчеты специалистов указывают на то, что последствия землетрясения серьезно скажутся на экономике Турции. ВВП страны, предположительно, снизится на несколько пунктов: от 0,6 до 2. Экономисты исходят из сценария, при котором производство прервется на 50%, и это снижение компенсируется лишь за 6–12 месяцев. Рост экономики Турции в текущем году может составить на 1–2 пункта ниже первоначальных прогнозов.
Дать точную оценку тому, какой эффект будет от последствий землетрясения, никто не берется. Все будет зависеть от того, насколько велики будут производственные потери и как долго эти потери будут продолжаться. Однако учитывая имеющийся опыт, данные о потреблении электроэнергии и оценки, сделанные на основе прошлых землетрясений, трагедия на востоке страны окажет значительное влияние на экономический рост.
Также стоит отметить, что в регионе бедствия проживает около 13,5 миллиона человек, что составляет 15% населения страны.
Если рассматривать фактор внешней торговли, то на регион, пострадавший от землетрясения, приходится 8,5% от общего объема экспорта Турции и 6,7% от суммарного объема импорта. Экономисты предсказывают, что экспорт из региона снизится на несколько миллиардов долларов в течение года.
Еще один важный вопрос в связи с последствиями землетрясения заключается в том, какое влияние окажет бедствие на выборы, которые намечены на 14 мая. Однако этот вопрос станет более прогнозируемым чуть позже.