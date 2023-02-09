Поиск виновных и призывы к солидарности: как землетрясение всколыхнуло политическую жизнь Турции

Спасательные работы в Турции ведутся уже четвертые сутки. Эксперты опасаются, что число погибших в ближайшие дни возрастет, так как 72-часовая отметка, считающаяся наиболее вероятным периодом для спасения жизней, осталась позади. По некоторым оценкам, под завалами зданий все еще находятся более 180 000 человек. И к сожалению, большую часть из них спасти невозможно, учитывая время и низкую температуру в зоне бедствия. В среднем до сих пор спасти удавалось лишь 1 человека на каждые 25 граждан, застрявших в завалах. Только 5% людей, ожидающих помощи под завалами, имеют шанс выжить, отмечают специалисты.