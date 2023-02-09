Нужно мотивировать студентов педвузов: депутат Чаплин о дефиците преподавателей

Федеральная служба государственной статистики опубликовала доклад о социально-экономическом положении в РФ за 2022 год. По словам депутата Госдумы, члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, особого внимания заслуживают данные, касающиеся сферы образования — если количество магистрантов и аспирантов выросло, то вопросе укомплектования вузов педагогическими кадрами наблюдается дефицит.
По данным Росстата, в прошлом году более 4 млн студентов обучались по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры. Это на 102% больше, чем в 2021 году.
«В докладе Федеральной службы госстатистики хочу обратить особое внимание на все, что касается образования. Это будущее нашей страны. Важно, что нам удалось полностью избавиться от третьей смены, а в первую смену обучается уже более 84% школьников. Также хочу отметить, что за 2022 год учреждения высшего образования и научные организации приняли на бюджетные места на 6,7% студентов больше, чем в 2021 году. А учреждения среднего профессионального образования — на 5,4% больше. Это серьезный рывок вверх», — заявил политик.
Вместе с тем депутат отметил, что в стране по-прежнему сохраняется дефицит преподавательских кадров. При этом педагогические вузы заполнены. По мнению депутата, проблема заключается в мотивации студентов — им надо оказывать поддержку, чтобы поддержать желание работать в сфере образования.
«В 2022 году 19,3% имеющих ставок преподавателей в вузах были не заняты, хотя в педагогических Вузах в нашей стране всегда полный набор. Нужно мотивировать студентов педвузов доучиваться, проходить практику и связывать свою жизнь с педагогикой. «Единая Россия» занимается поддержкой студентов, мы разрабатываем меры поддержки. Например, на прошлой неделе Госдумой был принят законопроект об отмене налогов на выплаты нуждающимся студентам колледжей и вузов», — заявил Чаплин.
Ранее Министерство науки и высшего образования РФ выступило с инициативой предоставить дополнительный налоговый вычет студентам, которые берут образовательный кредит. Авторы проекта пояснили, что вычет мог бы доходить до 200 тысяч руб. за налоговый период. Он будет предоставляться в случае наличия у организации, осуществляющей образовательную деятельность, лицензии на такую работу по основным образовательным программам среднего профессионального или высшего образования.