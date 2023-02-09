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Глава минздрава Рязанской области оценил ситуацию с инсулином

Общество
Глава минздрава Рязанской области оценил ситуацию с инсулином

Глава минздрава Рязанской области Александр Пшенников доложил губернатору региона о запасах бесплатного инсулина.

В ходе заседания правительства Пшенников заверил, что проблем с поставками инсулина для льготных категорий граждан не предвидится, так как препарат имеется на складе. К тому же недавно началась закупка новых партий инсулина, сообщает РИА «7 новостей».

Как пояснил Пшенников, в регионе в основном используется инсулин отечественного производства, так как он доказал свою эффективность и безопасность. В стационарах специалисты готовы помочь пациентам перейти на него с импортных аналогов.
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