Глава минздрава Рязанской области оценил ситуацию с инсулином

Глава минздрава Рязанской области Александр Пшенников доложил губернатору региона о запасах бесплатного инсулина.
В ходе заседания правительства Пшенников заверил, что проблем с поставками инсулина для льготных категорий граждан не предвидится, так как препарат имеется на складе. К тому же недавно началась закупка новых партий инсулина, сообщает РИА «7 новостей».
Как пояснил Пшенников, в регионе в основном используется инсулин отечественного производства, так как он доказал свою эффективность и безопасность. В стационарах специалисты готовы помочь пациентам перейти на него с импортных аналогов.