Глава МЧС Куренков назвал невысокими шансы на спасение людей из-под завалов в Новосибирске

Глава МЧС России Александр Куренков заявил, что спасти людей из-под завалов пятиэтажки в Новосибирске после взрыва газа можно, но шансы не велики. По его словам, сейчас в опасности находятся восемь жильцов, передает тАСС.
Куренков пояснил, что ситуация осложняется холодом и пожаром, который возник после взрыва газа. По словам министра, на разборы завалов могут уйти сутки с момента ЧП.
Напомним, число погибших в результате взрыва газа и частичного обрушения жилого дома в возросло до восьми. Ранее стало известно о задержании двух жителей Омской области, которые несколько дней назад выполняли в квартирах дома работы по техническому обслуживанию газовых плит.