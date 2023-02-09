Историк Смолин: кровавое псевдолидерство США никому в мире не нужно

Как отметил эксперт, пока противодействие грубому американскому вмешательству во внутренние дела стран могут позволить себе только такие самостоятельные государства, как Россия и некоторые другие. Но мир так устроен, что стремящиеся к глобальному господству всегда получают «по заслугам».