Кровавое псевдолидерство Америки никому в мире не нужно. Соединенные Штаты останутся для всех жестоким тираном, навязывающим народам свой «узкоамериканский» взгляд на жизнь, не являющийся чем-то универсальным, заявил историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России и кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с ФАН.
Джо Байден вписывает себя в историю как террорист. Президент США, выступая в конгрессе, заявил, что американская нация служит путеводной звездой миру, пишет председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. По его мнению, это напоминает высказывания руководителей Третьего рейха.
«К чему приводит эта идеология исключительности, сегодня можно убедиться, ознакомившись с результатами расследования лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша о причастности Байдена к подрыву "Северных потоков"», — объявил Володин.
По мнению Смолина, политики Соединенных Штатов убеждены в своей избранности руководить миром. Историк назвал это, прежде всего, духовной прелестью, корни которой уходят в протестантские верования.
«Победив СССР в Холодной войне, американцы окончательно уверовали в свою "непогрешимость" и агрессивно навязывают всему миру доминирование США. Они разрешили сами себе любые преступления, вплоть до проявлений открытого государственного терроризма. Такое кровавое псевдолидерство никому в мире не нужно и неизбежно вызывает неприятие», — пояснил собеседник ФАН.
Как отметил эксперт, пока противодействие грубому американскому вмешательству во внутренние дела стран могут позволить себе только такие самостоятельные государства, как Россия и некоторые другие. Но мир так устроен, что стремящиеся к глобальному господству всегда получают «по заслугам».
«Монголы, Наполеон, Гитлер — все кончили одинаково. Их стремления к тотальным завоеваниям были жестоко посрамлены. Все попытки мировой гегемонии в истории заканчивались поражением, и Соединенные Штаты не будут исключением из этого правила.
Сколько ни обольщай себя мечтаниями, что являешься "путеводной звездой миру", — США в реальности останутся для всех жестоким тираном, навязывающим народам свой "узкоамериканский" взгляд на жизнь, не являющийся чем-то универсальным», — подытожил историк.
Ранее Михаил Смолин заявил ФАН, что украинский режим способен удерживать озлобленных, боящихся всего граждан «незалежной» только густопсовым обманом и мифами о «зверствах русских».