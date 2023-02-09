Пригожин рассказал CNN о большом количестве американцев, желающих вступить в ряды ЧВК «Вагнер»

Редакция CNN попросила бизнесмена рассказать, почему завершился набор заключенных в ЧВК «Вагнер». По словам Пригожина, на сегодняшний день более 10 миллионов граждан США пожелали вступить в ряды формирования после выхода рекламы «музыкантов», ориентированной на американскую аудиторию. Жители Соединенных Штатов хотят бороться против Североатлантического альянса, указал предприниматель.