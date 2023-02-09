Пригожин рассказал CNN о большом количестве американцев, желающих вступить в ряды ЧВК «Вагнер»

Предприниматель Евгений Пригожин объяснил прекращение набора российских заключенных в ЧВК «Вагнер» желанием огромного количества американцев пополнить ряды формирования.
Редакция CNN попросила бизнесмена рассказать, почему завершился набор заключенных в ЧВК «Вагнер». По словам Пригожина, на сегодняшний день более 10 миллионов граждан США пожелали вступить в ряды формирования после выхода рекламы «музыкантов», ориентированной на американскую аудиторию. Жители Соединенных Штатов хотят бороться против Североатлантического альянса, указал предприниматель.
«В настоящий момент, мы рассматриваем порядка миллиона американских граждан для приема на работу. Поэтому временно приостановили набор добровольцев из российских тюрем, однако, если будет соответствующее обращение из Госдепа США, будем набирать из американских», — приводит пресс-служба компании «Конкорд» ответ бизнесмена.
Ранее Евгений Пригожин написал открытое письмо министру финансов США Джанет Йеллен. В нем предприниматель предложил открыть новый филиал ЧВК «Вагнер» в Соединенных Штатах.