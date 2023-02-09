Граффити с портретом легенды ММА Емельяненко украсило стену одного из домов в Челябинске

Известный челябинский райтер Тимур Абдуллаев нарисовал граффити в честь легенды ММА Федора Емельяненко. Последний Император, как называют Федора, завершил карьеру 5 февраля.
Художник сфотографировал свое новое творение и снабдил фото трогательной надписью: «Спасибо, Федор, за победы и вдохновение! Здоровья и тепла тебе!», передает сетевое издание «ЧелябинскСегодня».
Заключительный бой Федор провел на турнире в Лос-Анджелесе. Его соперником стал американец Райан Бейдер, от которого российский боец потерпел сокрушительное поражение в 2019 году. В этот раз Бейдер также оказался сильнее, победив нокаутом в первом раунде. После победы над Федором американец обратился к зрителям: «Встаньте и отдайте ему должное! Это великий боец!»
У 46-летнего Федора Емельяненко 40 побед и 7 поражений за 22 года выступлений в октагоне ММА.