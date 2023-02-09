Граффити с портретом легенды ММА Емельяненко украсило стену одного из домов в Челябинске

Заключительный бой Федор провел на турнире в Лос-Анджелесе. Его соперником стал американец Райан Бейдер, от которого российский боец потерпел сокрушительное поражение в 2019 году. В этот раз Бейдер также оказался сильнее, победив нокаутом в первом раунде. После победы над Федором американец обратился к зрителям: «Встаньте и отдайте ему должное! Это великий боец!»