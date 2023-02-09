Социальная политика Великобритании нацелена на одиноких граждан

Система льгот, работающая в Соединенном Королевстве, действует против института семьи. Об этом сообщили аналитики британского Фонда брака.
Как пишет издание «FBM», данная система формирует порочные стимулы, позволяющие менее обеспеченным жителям рассчитывать на большее число преференций, обзаводясь детьми вне брака. При этом более обеспеченные пары, не рассчитывающие на господдержку, вдвое чаще вступают в брак для рождения детей, отмечают аналитики.
По словам экспертов, из этого выходит, что британская соцполитика направлена в пользу одиноких. О матерях-одиночках государство заботится больше, в связи с чем заметно сокращается число детей, которые воспитываются в полных семьях, если у их родителей низкий материальный достаток. По данным Фонда, в 2021 году 70% родителей из высокооплачиваемых семей состояли в браке. Среди бедных слоев населения этот показатель упал до 30%, заявили специалисты.