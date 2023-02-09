Социальная политика Великобритании нацелена на одиноких граждан

По словам экспертов, из этого выходит, что британская соцполитика направлена в пользу одиноких. О матерях-одиночках государство заботится больше, в связи с чем заметно сокращается число детей, которые воспитываются в полных семьях, если у их родителей низкий материальный достаток. По данным Фонда, в 2021 году 70% родителей из высокооплачиваемых семей состояли в браке. Среди бедных слоев населения этот показатель упал до 30%, заявили специалисты.