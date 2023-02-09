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Директор организации в Югре погасил задолженность по налогам в размере 60 млн рублей

Общество
Директор организации в Югре погасил задолженность по налогам в размере 60 млн рублей

Руководство УСК России по Югре объяснили специфику уголовного дела в отношении руководителя коммерческой организации.

По данным ведомства, уголовное дело в отношении коммерсанта, занимающегося продажей подъемно-транспортного оборудования, не преследует его изоляцию от общества путем лишения свободы. Основной задачей было восстановление справедливости и возмещение причиненного им государству ущерба в виде неоплаченных налогов, сообщает Stribuna.

Отмечается, что после реализации всех следственных действий уголовное дело было прекращено, так как подозреваемый перечислил 60 миллионов налогов в бюджет. В итоге он был освобожден от уголовной ответственности.
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