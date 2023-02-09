Движение автомобилей в Красногвардейском районе Петербурга перекрыли из-за разлива воды

Муринскую дорогу в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга затопило холодной водой. Водителям приходится добираться до дома через объезд.
Причиной разлива воды стала коммунальная авария. В результате происшествия несколько домов остались без холодного водоснабжения.
На место прорыва прибыли специалисты «Водоканала». Аварийная бригада перекрыла две полосы движения на период проведения ремонтных работ. Так, в Красногвардейском районе образовалась пробка, передают «Невские Новости».
«Основная задача — в максимально сжатые сроки полностью восстановить холодное водоснабжение», — сообщает пресс-служба администрации Красногвардейского района.
Прорывы сетей в Северной столице стали происходить намного чаще с наступлением зимнего сезона. Горожане неоднократно просили губернатора Александра Беглова навести порядок в коммунальной сфере, однако Смольный не предпринимает эффективных мер для решения проблем.