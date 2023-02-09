Деятельное раскаяние: Малькевич о реестре артистов-предателей и путях искупления их вины

— Это должен быть общественный публичный реестр. Вести его может Общественная палата России в сотрудничестве с крупными СМИ. Я выступаю за то, чтобы реестр был в открытом доступе для любого человека: будь он активистом, журналистом, общественником, работником культуры или простым гражданином. Также важно, чтобы эта вещь была удобна в использовании. Идеальным вариантом, на мой взгляд, станет некая платформа со списком «героев» и перечнем их «достижений». Например, видишь в списке условного Васю Пупкина, дальше смотришь запись — в апреле 2022 года позволил себе то-то и то-то, а ниже конкретные ссылки и файлы с его «подвигами»: скриншоты из соцсетей, вырезки интервью, видеозаписи и так далее. Надо, чтобы все было учтено. Переиначу фразу, пусть ни для кого это кощунственно не прозвучит: никто и ничто не должно быть забыто.