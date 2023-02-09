Власти Зимбабве запустят угольный энергоблок для устранения дефицита электричества в стране

Хараре, 9 февраля. Правительство Зимбабве приняло решение запустить новую угольную станцию, чтобы предотвратить последствия энергетического кризиса.
Заместитель министра энергетики Магна Мудьива заявила, что эксплуатация ТЭС начнется в ближайшие месяцы. В последнее время качество жизни в республике снизилось, поскольку часть населения не имеет доступа к бесперебойному электричеству.
По словам чиновника, новая станция позволит минимизировать ущерб от кризиса. На данный момент объект вырабатывает лишь половину планируемого объема.
Согласно технической документации, ТЭС должна давать до 2400 МВт, что на 14% больше уровня установленных мощностей. Благодаря новой электростанции, страна избежит энергетического коллапса.
В ноябре прошлого года обслуживающие компании остановили крупнейшую ГЭС республики, расположенную на плотине Кариба. Уровень воды в бассейне опустился до критической отметки, из-за чего возник риск повреждения турбин с последующим их выходом из строя.