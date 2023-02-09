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В Петербурге школьник взорвал на уроке страйкбольную гранату

Происшествия
В Петербурге школьник взорвал на уроке страйкбольную гранату

ЧП произошло в одной из школ в Красносельском районе Петербурга. В руках у мальчика взорвалась страйкбольная граната, передает 78.ru со ссылкой на источник.

Ребенок принес в школу гранату и выдернул чеку, сидя на первой парте. Взрыв произошел моментально, его слышали и из других этажей здания.

В результате школьник получил травму руки. Ему оказали необходимую медпомощь. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее в Ростове-на-Дону полицейские при силовой поддержке бойцов «Грома» задержали 50-летнего мужчину, который устроил стрельбу около торгового центра, сообщала газета A42.RU.
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