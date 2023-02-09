В Петербурге школьник взорвал на уроке страйкбольную гранату

ЧП произошло в одной из школ в Красносельском районе Петербурга. В руках у мальчика взорвалась страйкбольная граната, передает 78.ru со ссылкой на источник.
Ребенок принес в школу гранату и выдернул чеку, сидя на первой парте. Взрыв произошел моментально, его слышали и из других этажей здания.
В результате школьник получил травму руки. Ему оказали необходимую медпомощь. По факту случившегося проводится проверка.
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